Feyenoord huurt Diks van Fiorentina

Kevin Diks wordt door Feyenoord voor één seizoen gehuurd van Fiorentina. Diks is gehaald als vervanger van de naar AS Roma vertrokken Rick Karsdorp.

Kevin Diks heeft bij Fiorentina nog een contract tot medio 2021. Tijdens de afgelopen tweede seizoenshelft verhuurde de Serie A-club hem aan Vitesse, waar Diks voor zijn overgang naar Italië twee seizoenen had gespeeld. In het half jaar in Arnhem kwam de 20-jarige verdediger tot elf optredens.

Voor de verdediger kan zijn eerste officiële optreden in het shirt van Feyenoord al meteen bijzonder worden. Op 5 augustus speelt de landskampioen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen zijn oude club Vitesse. Hiermee won hij vorig jaar de beker. In de finale kwam hij in de 85ste minuut in het veld.