TNT: vooruitgang bij oplossen cyberaanval

TNT boekt enige vooruitgang in het oplossen van de cyberaanval met Petya-ransomware. Maar een woordvoerder van de pakketbezorger benadrukte wel dat de problemen nog niet volledig verholpen zijn.

De zegsman verwees dinsdag naar een eerdere verklaring, waarbij de nationale en regionale diensten van TNT grotendeels weer operationeel zijn maar dat alles nog wel langer duurt. Ook op het intercontinentale netwerk heeft TNT nog last van vertragingen.

De Nederlandse logistieke branchevereniging EVO Fenedex kon nog geen inschatting maken van de schade die bedrijven hebben opgelopen door de ransomware. Zo had in Nederland ook containerbedrijf APM zwaar te lijden en lagen terminals in Rotterdam stil. Later in de week denkt EVO Fenedex met een concrete schatting te kunnen komen.