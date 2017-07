Loop de Sint Catharijne Kunstwandeling en maak daarbij kans op een goed gevulde boodschappentas t.w.v. €50,- aangeboden door Jumbo Supermarkten Brielle.

Onder het motto ''met een gids zie je meer'', kunt u vanaf dinsdag 4 juli elke dinsdag tot 9 september, deelnemen aan de Sint Catharijne Kunstwandeling.

U wordt ontvangen vanaf 13.30 uur in Business Center Geuzenstaete aan de Krammer 8 te Brielle, in Business Lounge ''De Beleving'' met een kopje koffie/thee en gebak. Daarbij kunt u tevens de diverse kunstwerken bekijken die in het kader van de kunstwedstrijd zijn genomineerd.

Rond 14.00 uur vertrekt u onder leiding van een gids van de gidsengroep Brielle richting de Sint Catharijnekerk.De gids leidt u naar een aantal bijzonder mooie historische pandjes en locaties, waarna u rond 15.30 uur aankomt in de Sint Catharijnekerk. Hier krijgt u de gelegenheid om zowel de kerk als ook daar de genomineerde kunstwerken te bekijken, waarbij de gids afscheid neemt.

Op de terugweg naar Geuzenstaete loopt u langs de Jumbo Supermarkt aan de Thoelaverweg 1, waar u met bijgevoegde voucher 25% korting ontvangt op een wel zeer speciaals Briels drankje naar keuze. Tevens is uw voucher ook uw deelnamebewijs om kans te maken op de goed gevulde boodschappentas.

Deze kunt u dan ook achterlaten in de speciale box bij de Jumbo Supermarkt.

Kosten voor deelname aan deze bijzondere Sint Catharijne Kunstwandeling bedragen €7,50 per persoon, inclusief koffie/thee/frisdrank en gebak bij aankomst of vertrek en begeleiding door een stadsgids.

De Sint Catharijne Kunstwandeling van dinsdag 4 juli elke dinsdag tot dinsdag 9 september wordt mede mogelijk gemaakt door: Jumbo Supermarkten Brielle, Uitgeverij Groot Hellevoet, secretariaat Geuzenstaete en dRm Events.

Zie ook http://www.geuzenstaete.nl/evenementen-kalender/13/sint-catherijne-wandeling.

