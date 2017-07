"Nooit verwacht dat de Turkijerel op mijn bordje zou komen"

Het CDA-raadslid Turan Yazir keert deze week weer terug in de Rotterdamse gemeenteraad. Medio maart besloot hij te stoppen met zijn raadswerk toen de bedreigingen uit de Turkse gemeenschap hem teveel werden.

"De afgelopen vier maanden waren een zware tijd", zegt Yazir als hij de fractiekamer van zijn partij in het stadhuis binnenloopt.

Meteen na het tegenhouden van de Turkse minister van Familiezaken bij het Turkse consulaat aan het Westblaak in Rotterdam in maart van dit jaar, wees de Turkse krant Sabah Yazir aan als de aanstichter van de rel.

"Ik werd 3000 kilometer verderop verantwoordelijk gehouden voor de couppoging in Turkije en later de diplomatieke rel in Rotterdam. Het was een totale verrassing dat dit op mijn bordje werd geschoven. Dat had ik nooit verwacht."

Familie

Daarna besloot Yazir zich tijdelijk terug te trekken uit de gemeenteraad. "De bedreigingen werden zo hevig, dat ik besloot mijn gezin en familie hierin bij te staan."

Het besluit om zijn raadswerk te hervatten, heeft Yazir genomen in overleg met zijn familie.

Vorige week oordeelde de Rotterdamse rechter dat Sabah de beschuldigingen tegen Yazir moet intrekken en alle beschuldigingen moet rectificeren. De rechtszaak tegen de Turkse krant was aangespannen door Yazir en de Rotterdamse gemeenteraad.

Gülen-aanhanger

"Ik ben geinspireerd door het gedachtegoed van Gülen", zegt Yazir. "Turkije beweert dat hij het brein achter de couppoging van juli vorig jaar is. Maar daar is geen enkel bewijs voor. De rechter heeft zich hier nooit over uitgesproken."

Een dag na de couppoging nam Yazir bij RTV Rijnmond stellig afstand van de gebeurtenissen in Turkije. Maar dat heeft de bedreigingen niet voorkomen en het weerhield Sabah niet van de gewraakte aantijgingen tegen Yazir.

Raadswerk

Het Rotterdamse raadslid is blij om weer aan het werk te kunnen. "Ik ga niet op eieren lopen na de bedreigingen, ik ga gewoon door met mijn werk voor ons mooie Rotterdam."

En naar Turkije? "Nee, daar kan ik voorlopig niet naartoe. Dat is uitgesloten."