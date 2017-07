14 jaar cel voor corrupte douanier Gerrit G.

De rechter heeft douanier Gerrit G. veroordeeld tot 14 jaar cel voor drugshandel. De man uit 's-Gravenzande zorgde ervoor dat meerdere cocaïnetransporten ongezien de Rotterdamse haven konden passeren.

Gerrit G. zou voor meerdere drugsbendes hebben gewerkt. Drie medeverdachten hebben straffen tot 10 jaar cel gekregen.

Met de transporten waren grote geldbedragen gemoeid. Gerrit G. kon soms wel een miljoen euro incasseren voor een zending. Volgens de rechter waren de transporten waarvoor hij nu is veroordeeld "het topje van de ijsberg." De douanier was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.

De rechtbank rekende Gerrit G. de corruptie zwaar aan. "Het aanzien is geschaad van de haven van Rotterdam, die immers een van de grootse havens is ter wereld en waar de stad mede haar faam en trots aan ontleend."

Gerrit G. gaat zeker in hoger beroep. Advocaat Jan Hein Kuijpers: "Het is natuurlijk niet zo dat de corruptie in de haven door één man kwam, door mijn cliënt. Er was wel meer aan de hand, waarbij het OM zelf een rol speelt. Het gerechtshof gaat hiervan smullen."

(Later meer)