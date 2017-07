Sparta oefent tegen oude bekende HSV

Sparta heeft een nieuwe oefenpartner gevonden. De club uit Spangen oefent tijdens het trainingskamp in Oostenrijk tegen het Duitse HSV.

Het duel is op dinsdag 25 juli in de Kufstein Arena. De aftrap is om 18.30. Naast HSV oefent Sparta ook tegen SSS Klaaswaal, PPSC, V.O.C., VV Goes en SC Cambuur.

De Rotterdammers hebben een prima herinnering aan hun Duitse tegenstander. Op 2 oktober 1985 ging Sparta ten koste van Die Rothosen na penalty's door in de UEFA Cup. De tijden van Europees voetbal liggen inmiddels ver achter de beide clubs, HSV strijdt al een paar seizoenen tegen degradatie. Dit seizoen eindigde de club, waar ooit veel Nederlanders speelden (o.a. Elia, Bruma, Boulahrouz en Van der Vaart), als veertiende in de Bundesliga.