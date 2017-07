Sparta breidt damesvoetbal uit

In navolging van moedervereniging RV&AV Sparta gaat ook de proftak aan de slag met damesvoetbal. Samen met JVOZ gaat de Rotterdamse club komend seizoen instromen in de 3e klasse zaterdag. Dat doen ze onder de naam Sparta / JVOZ.

De reden voor de Kasteelclub om het damesvoetbal binnen de club uit te breiden, is de spectaculaire groei die de sport heeft door gemaakt. 'Er is bijna geen club in Nederland zonder individuele meidenleden of een meidenteam' valt er op de website van de club te lezen.

Voor de ploeg is het doel om uiteindelijk Eredivisie te gaan spelen. Dan moet er wel een lange weg afgelegd worden afgelegd. Hoger instromen was geen optie door de constructie bij de KNVB. Naast de competitie zou de ploeg ook meerdere oefenwedstrijden spelen en zijn er extra trainingen.

Het team dat in de Eredivisie uit moet gaan komen, gaat voornamelijk bestaan uit speelsters uit de eigen jeugdopleiding. Zodoende maken de speelsters een natuurlijke doorgroei mee naar het eerste elftal.

Regio damesvoetbal

Sparta is de tweede Rotterdamse profclub met een damestak, Eerder ging Excelsior een samenwerking aan met BVV Barendrecht. Dat team komt volgend seizoen al wel uit in de Eredivisie voor vrouwen. Feyenoord heeft op dit moment alleen nog een meisjestak voor speelsters onder de dertien en vijftien.