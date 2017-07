Wouter Kolff nieuwe burgemeester Dordrecht

De nieuwe burgemeester van Dordrecht wordt Wouter Kolff. Hij wordt de opvolger van PvdA'er Peter van der Velden, die sinds het vertrek van VVD'er Arno Brok waarnemend burgemeester is.

De 40-jarige Kolff (VVD) is dinsdagmiddag door de Dordtse gemeenteraad voorgedragen aan demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. De benoeming moet nog officieel worden. Als Plasterk de benoeming goedkeurt, wordt hij op 13 september geïnstalleerd.

De geboren en getogen Rotterdammer is momenteel nog burgemeester van Veenendaal. Daarvoor was hij wethouder in Nieuwegein.

Naast zijn functie als burgemeester is Kolff onder meer vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club en lid van de raad van toezicht van het Nationaal Ouderenfonds.

Oud-burgemeester Arno Brok nam eind februari afscheid van Dordrecht. Hij werd commissaris van de koning in Friesland.