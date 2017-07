Opnieuw mannen opgepakt voor reeks schietpartijen

Drie mannen zijn afgelopen dagen in Rotterdam opgepakt voor meerdere schietpartijen en overvallen op Zuid. Het gaat om Rotterdammers van 26, 28 en 34 jaar.

Bij huiszoekingen in woningen en kelderboxen in Vreewijk, Bospolder, de Beverwaard en het Nieuwe Westen zijn onder meer tien alarmpistolen en munitie gevonden. Ook lagen we spullen om wapens om te bouwen tot werkende vuurwapens.

De politie kwam de verdachten op het spoor in een groter onderzoek naar een reeks schietpartijen en overvallen in Rotterdam-Zuid. Een groep mannen sloeg in wisselende samenstellingen toe.

Eerder dit jaar zijn al veertien mannen aangehouden.

Sinds zij vastzitten, is het aantal overvallen en schietpartijen op Zuid fors afgenomen, zegt de politie.