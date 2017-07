De Ombudsman houdt spreekuur bij Rijnmond Nu

Gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld

Loop jij te hoop bij het loket van jouw gemeente? Zie je door de documenten en formulieren het bos niet meer? Heb je een vraag over toeslagen of het parkeerbeleid in jouw gemeente? Vraag om wijze raad van de Ombudsman van Rotterdam en omliggende gemeenten. Bel 010 - 436 44 36.

Anne Mieke Zwaneveld houdt weer spreekuur in de studio van Rijnmond Nu! Bel en stel persoonlijk je vraag aan de Ombudsman! Of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl. Tijdens en na de uitzending kun je ook een twitterbericht sturen: @JournalistRuud mét #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

