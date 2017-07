Eerste ronde eindstation Bertens op Wimbledon

Kiki Bertens

Kiki Bertens is op Wimbledon direct in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld. De pupil van coach Raemon Sluiter verloor op het Londense gras in twee sets van Sorana Cirstea (7-6 en 7-5).

Bertens, zelf 24e op de wereldranglijst, kwam tegen de mondiale nummer 63 in de eerste set nog op een 5-2 voorsprong, maar verloor het uiteindelijk de tiebreak: 7-6. De Roemeense brak Bertens in de tweede set tweemaal en haalde de partij vervolgens binnen: 7-5.

Bertens haalde vorig jaar op Wimbledon nog de derde ronde.