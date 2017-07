Rotterdamse meubelschool verandert in snoepwinkel

De mbo vakschool voor Hout, Meubel en Interieur in Rotterdam verandert een keer per jaar in een snoepwinkel. Dan presenteren de eindexamenleerlingen hun eindproducten en daar zitten prachtige dingen tussen. Van een achthoekige spelletjestafel tot een kast voor een slak.

"Ik kreeg van mijn broer een slak voor mijn verjaardag en ik dacht: wat moet ik ermee?", vertelt student Judith Timmermans. "En dus maakte ik voor mijn eindexamen een slakkenterrarium."

Het kastje heeft vakjes in verschillende groottes. Die zijn gebaseerd op het slakkenhuis. Maar belangrijker nog: is de slak tevreden? "Hij had thuis een klein bakje. Daar groeide hij niet hard genoeg in. Ik zette hem vandaag in zijn nieuwe terrarium en ging als een gek door het kastje."

Iets terug doen voor de stad



Voor het kastje van Daan van Weelden is nu al belangstelling van de gemeente Rotterdam. Niet zo gek ook, want in de kast staat de plattegrond van de stad. De poten hebben de vorm van de Erasmusbrug.

"Ik ben heel erg geïnspireerd door Rotterdam. Als klein jongetje ging ik op mijn skateboard overal naartoe", vertelt Van Weelden. "Ik wilde iets terugdoen voor de stad."

Luciferdoosje



Dat een inspiratiebron ook heel klein kan zijn, bewijst Bram Schoenmakers. Hij maakte een tafel in de vorm van een luciferdoosje.

"Er zit zoveel werk in", verzucht Schoenmakers. "Elk stukje hout is op maat gemaakt en ingepast." Maar de maker en bedenker kan er nu wel de rest van zijn leven van genieten. "Hij gaat mee naar huis en daar blijft hij."