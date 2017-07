No Surrender-oprichter vervolgt voor aftuigen Schiedammer

Justitie vervolgt de oprichter van motorclub No Surrender voor de zware mishandeling van een oud-clublid uit Schiedam. Klaas Otto zou het brein zijn achter de mishandeling.

De 41-jarige Schiedammer werd vorig jaar mei afgetuigd na een begrafenis van de vader van een clublid in Bergen op Zoom. Aanleiding zou zijn geweest dat de man wilde opstappen als lid en dat werd hem niet in dank afgenomen.

Het slachtoffer liep meerdere botbreuken op in zijn gezicht, bovenlichaam en ledematen. Vier clubleden zouden de mishandeling op hun geweten hebben.

Dat Otto de opdracht heeft gegeven om de man te mishandelen, was tot nu toe altijd een gerucht. Volgens zijn advocaat zijn er geen harde bewijzen dat Otto de opdrachtgever was en gaat het om stemmingmakerij door de politie.

De mishandelingszaak met nu in totaal vijf verdachten staat volgende week op de agenda bij de rechtbank in Breda. Otto was al verdachte in een groot onderzoek naar afpersing, bedreiging en witwassen en hij zit daarom al in voorarrest.