Sportschoolketen Fit For Free filmt in kleedkamers

Fitnessketen Fit For Free heeft in negentien vestigingen camera's geplaatst in de kleedkamers. Dat meldt RTL Nieuws dinsdag. Bij zeker een sportclub was de camera gericht op de doucheruimte.

Fit For Free heeft tachtig clubs in heel Nederland. Twaalf daarvan zitten in Rotterdam, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Schiedam en Zwijndrecht. Het is onbekend of de camera's in een van deze vestigingen hangen.

Diefstal

Volgens de sportketen zijn de camera's bedoeld om diefstal tegen te gaan. Voordat er beelden werden gemaakt, zou er veel worden gestolen. Het aantal diefstallen is daarna gedaald, zegt Fit For Free. De beelden zouden drie dagen zijn bewaard.

De keten schreef volgens RTL eerder op de website dat de bewakingscamera's in kleedkamers 'gericht zijn op haakjes voor jassen en dus alleen het gezicht in beeld brengen'. De tekst is nu vervangen voor dat de camera's "nooit gericht zijn op de doucheruimtes".

Fit For Free zegt dat de camera's inmiddels zijn uitgezet. De camera die gericht stond op de douches is zelfs weggehaald, zegt een woordvoerder tegen RTL.