De politie in Vlaardingen is op zoek naar een groepje tieners die maandagavond laat een steen door de ruit van een bus heeft gegooid. Niemand raakte gewond.

De steen werd op de Reigerlaan door de ruit gegooid, zegt de RET. De chauffeur van lijn 56 kwam met de schrik vrij. Het is onbekend of er nog meer mensen in de bus zaten.

Nadat de ruit was ingegooid, renden vier tot zes tieners weg. Zij zijn nog niet gevonden.