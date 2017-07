Schippers springt in de bres voor donorkinderen

Donorkinderen moeten niet alleen hun biologische vader, maar ook hun halfbroers en -zussen kunnen opsporen. Dat vindt minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Ze wil daarom de wet aanpassen.

Verder komt er 150.000 euro vrij voor anonieme spermadonoren die het inschrijfgeld voor een gespecialiseerde DNA-databank niet kunnen of willen betalen. Tot 2004 was het in Nederland toegestaan om anoniem zaad af te staan.

Er zijn naar schatting 40.000 kinderen verwekt met behulp van anonieme donoren. Veel van hen zijn op zoek naar hun afkomst. Schippers riep daarom een maand geleden donoren van voor 2004 op zich bekend te maken en hun DNA af te staan.

Anonieme donoren kunnen zich kenbaar maken bij die speciale DNA-databank. Zodra kinderen hun biologische vader willen vinden, wordt het inschrijfgeld van de donoren gebruikt om onderzoek te doen.

Bijdorp



De discussie rondom anonieme zaaddonoren is aangezwengeld door onder meer de problemen bij vruchtbaarheidskliniek MC Bijdorp in Barendrecht. De inmiddels overleden eigenaar van de kliniek, Jan Karbaat, zou meerdere kinderen hebben verwekt.

Zo zou hij zijn eigen zaad hebben gemengd met dat van donoren en zelf hebben gedoneerd. Omdat hij dat nooit heeft toegegeven, spanden vermoedelijke kinderen een rechtszaak aan.

De rechter oordeelde vorige maand dat ze DNA-onderzoek mogen laten doen om erachter te komen of Karbaat de vader is.