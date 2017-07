'Brexit betekent vissen op een postzegel'

De visserijsector in Stellendam en in de rest van Nederland moet vrezen voor de gevolgen van de Brexit. Dat zegt visser Johan Baaij van het Stellendamse Visserij Innovatiecentrum in reactie op de aankondiging dat het Verenigd Koninkrijk een visserijverdrag wil opzeggen.

Vissers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen door het opzeggen daarvan over twee jaar niet meer vissen voor de Britse kust. Baaij: "Het verdrag stamt uit de jaren zestig en regelt dat landen in elkaars kustgebieden mogen vissen, binnen de 6- en de 12-mijlszone."

Menens



Maar volgens de visser is dit verdrag nog een relatief klein verdrag waardoor niet veel vissers worden getroffen. Hij denkt dat het vooral spierballenvertoon is van het Verenigd Koninkrijk.

"De Engelsen willen hiermee laten zien dat het menens is met de Brexit. Voor hen en voor Nederlandse vissers is het opzeggen economisch gezien niet zo van belang. Maar het is natuurlijk een opstap naar het opzeggen van dat grote verdrag, de Brexit."

200-mijlszone



Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, betekent dat voor Nederlandse vissers dat er niet gevist mag worden in de Brits 200-mijlszone. En dat wordt pas echt een probleem, zegt Baaij.

"Zo'n 60 tot 70 procent van de Nederlandse visserij zal er zeker last van hebben. Meer dan de helft van de Nederlandse vangst komt uit deze Engelse gebieden. Vlissingen, Stellendam: alle visserijhavens zijn ervan afhankelijk."

Postzegel



Er zijn weinig alternatieven, denkt de Stellendamse visser. "Weinig tot niks. Er is natuurlijk een heel beheer aan quota voor de hele Noordzee. Dat komt in gevaar als één land eruit stapt. Het zou betekenen dat de Nederlandse vissers met z'n allen op een ander plekje moeten gaan vissen. Dat wordt vissen op een postzegel. Dat is ook weer niet goed voor de visstand."

De Britse aankondiging van de opzegging van het verdrag zorgt voor onrust onder de vissers in Stellendam en in andere vissershavens. Baaij: "Het is allemaal heel onzeker. We hopen natuurlijk wel dat Nederland en andere Europese landen de visserij steunen in deze kwestie."

Afwachten



Ondertussen weet niemand wat er gaat gebeuren, aldus Baaij. "Waar ga je als visser in investeren en hoeveel? Hier kan niemand iets aan doen. We moeten lijdzaam afwachten wat de politiek ons brengt."