Nederland op WPT ruim langs Cubanen

Dwanye Kemp aan slag op het World Port Tournament in Rotterdam

De Nederlandse honkballers hebben dinsdagavond hun tweede overwinning bij het World Port Tournament geboekt. Oranje won in het Familiestadion in Rotterdam met 6-1 van Cuba.

De jonge Nederlandse ploeg had weinig moeite met het spel van de Cubanen. Na vijf innings stond Nederland met 5-1 voor, nadat Stijn van der Meer, Nick Peels, Nick Urbanus, Dwayne Kemp en Gianison Boekhoudt over de thuisplaat waren gekomen. Lang bleef deze stand staan, maar in de negende en laatste inning zorgde Chris Garia voor de 6-1 eindstand.

De overwinning op Cuba is de tweede Nederlandse zege op het World Port Tournament. Eerder won het spectaculair na 13 innings van Curaçao (10-7) en ging het nipt ten onder tegen Taiwan (1-2).