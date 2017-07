Rotterdammers al vanaf 6e week in de buik gevolgd

Rotterdam begint met een nieuw omvangrijk bevolkingsonderzoek onder ongeboren baby's. Vanaf woensdag volgen het Erasmus MC en de gemeente 5000 aanstaande ouders voor en tijdens de zwangerschap voor het project Generation R Next.

Doel van het onderzoek is om meer gezonde baby's geboren te laten worden in de stad. Nu zijn nog te veel kinderen te dik of hebben ze gedragproblemen of gezondheidsklachten. Ouders worden al voor de zwangerschap gevolgd en krijgen adviezen om dit soort problemen mogelijk te voorkomen.

Zodra een vrouw eenmaal zwanger is, willen artsen de ontwikkeling van baby's al vanaf de zesde week volgen. De kinderen worden in de gaten gehouden tot ze één jaar zijn.

Vervolg



Het project Generation R Next is een vervolg op het nog lopende onderzoek Generation R. Daarbij worden gegevens verzameld van 10.000 kinderen die tussen 2002 en 2006 zijn geboren. Ze worden gevolgd tot ze jongvolwassen zijn.

Onderzoekers kijken naar de ontwikkeling, leefstijl en gezondheid om de vraag te beantwoorden waarom sommige kinderen zich wel optimaal ontwikkelen en anderen niet.