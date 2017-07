Rotterdamse PvdA vreest fraude bij spitsmijden Maastunnel

De Rotterdamse PvdA is kritisch over het project dat mensen moet verleiden om in de spits de Maastunnel te mijden. Fractieleider Leo Bruijn zegt dat de uitnodiging om mee te doen aan het zogenoemde spitsmijden niet altijd naar de juiste mensen gaat.

Rotterdam zocht vorige maand 20.000 automobilisten die tijdens de sluiting van de Maastunnel de spits willen mijden. Per keer dat iemand de auto laat staan, kan 4 euro worden verdiend.

Selectiecriteria



Volgens Bruijn is het onduidelijk op basis waarvan automobilisten wel of niet zijn geselecteerd. Mensen die dagelijks door de Maastunnel rijden krijgen soms geen brief, terwijl hij zelf al een uitnodiging kreeg toen hij afgelopen maand toevallig twee keer door de tunnel was gegaan.

De PvdA'er is bang dat het systeem fraudegevoelig is en dat mensen meedoen terwijl het niet voor hen bedoeld is. Dat kan de gemeente veel geld kosten. Hij heeft dinsdag vragen gesteld in de gemeenteraad.

App



Bruijn vindt het ook raar dat de app voor het spitsmijden nog niet beschikbaar is voor de iPhone. De gemeente weet al twee jaar dat de Maastunnel gerenoveerd gaat worden, zegt hij. Het had daarom op orde moeten zijn.