Automobilist belandt in sloot bij Rotterdams vliegveld

Ambulance Voertuigen Stockfoto (Foto: Tom van Vark)

Een man heeft dinsdag aan het eind van de avond een nat pak gehaald toen hij in Rotterdam-Overschie met zijn auto over de kop sloeg en in de sloot terechtkwam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur op de Noorderlaan in de buurt van Rotterdam The Hague Airport. De man verloor de macht over het stuur en belandde met zijn auto half in de berm en half in het water. Een medewerker van de marechaussee ontdekte het slachtoffer. Hij hielp hem samen met omstanders uit het water. In de auto zaten geen andere inzittenden. De man was in eerste instantie aanspreekbaar toen ambulancepersoneel hem nakeek. Uiteindelijk raakte hij toch buiten bewustzijn en moest hij naar het ziekenhuis.