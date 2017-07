Beter voor Dordt verliest opnieuw raadslid

De gemeenteraad van Dordrecht (archieffoto)

Raadslid Donnie Greve stapt per direct uit de fractie van Beter voor Dordt. Ze zegt dat ze zich niet meer kan voegen in de fractiediscipline en de koers van de grootste partij in de raad.

In een persbericht schrijft Greve dat ze een open debat over de koers van Beter voor Dordt niet meer mogelijk acht. Ze geeft haar zetel in de gemeenteraad niet op, maar gaat solo verder. In mei kondigden de raadsleden Eline v.d. Vorm en Martijn Groeneweg aan dat ze de partij na de zomer willen verlaten. Zij willen hun zetel in de gemeenteraad wel inleveren. Beter voor Dordt eiste dinsdag dat de twee raadsleden onmiddellijk vertrekken. Het duo heeft daarop nog niet gereageerd.