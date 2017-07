Drost terug naar RKC Waalwijk

Henrico Dorst heeft een nieuwe club gevonden. De centrale verdediger tekent een contract voor twee jaar bij RKC Waalwijk.

De verdediger was op zoek naar een nieuwe club nadat zijn aflopende contract bij Excelsior niet werd verlengd. Drost was in het begin van het seizoen zeker van een basisplek in het hart van de verdediging van Excelsior. Na de komst van Jordy de Wijs in de winterstop moest hij genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Dit seizoen kwam Drost 21 keer in actie in de Eredivisie voor Excelsior. Voor de Kampenaar is het een terugkeer op het oude nest. In 2010 tekende hij al een contract voor drie jaar in Waalwijk.