Myrthe den Heeten eerste nieuwe speelster Binnenland

Myrthe den Heeten is de eerste nieuwe aanwinst voor de selectie van Renes/Binnenland voor het seizoen 2017/2018. De jonge guard heeft vorig seizoen bij Wright State University in Dayton, Ohio gespeeld.

Den Heeten begon haar basketbalcarrière bij BV Hoofddorp en heeft daarna gespeeld voor CTO in Amsterdam en Yellow Blizzards in Zwolle, waarmee zij Nederlands kampioen is geworden.

Coach Rychard de Jong is blij met haar komst: "Myrthe is een aanwinst voor het team omdat deze jonge getalenteerde combo guard een sterke winnaarsmentaliteit heeft, heel sterk aan de bal is en van afstand goed kan schieten. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met haar."