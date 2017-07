Arbeidsinspectie: werknemers DuPont jarenlang blootgesteld aan gevaarlijke stoffen

Werknemers van DuPunt in Dordrecht zijn jarenlang blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit een onderzoek door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), dat vandaag is gepresenteerd op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De inspectie concludeert dat het bedrijf zelf meer kennis had over de stoffen dan de overheid. Daarom waren er ook geen wettelijke maxima voor de blootstelling aan die stoffen.

In de inmiddels gesloten lycra-fabriek werd gewerkt met DMAC. Die stof zorgde onder meer voor miskramen en vruchtbaarheidsproblemen.

Bij een andere fabriek van DuPont, de teflon-fabriek, werd gewerkt met PFOA (ook wel C8 genoemd). Het bedrijf wist al in de zeventiger jaren, dat dat gezondheidsproblemen kon geven. De werknemers werden daarom regelmatig medisch getest, maar de kennis werd niet gedeeld met de overheid.

De teflon-fabriek is inmiddels overgenomen door Chemours. Dat heeft PFOA vervangen door GenX. Ook de stoffen van die techniek zouden gezondheidsrisico's geven. Het ministerie doet ook daarnaar onderzoek.

Het rapport van de Inspectie wordt door het ministerie niet gebruikt om een oordeel te vellen over DuPont, dat werkte volgens de regelgeving uit die tijd, maar als "lessen voor de toekomst", zegt minister Asscher.

Via het arbeidsrecht is DuPont ook niet meer aan te pakken: de verjaringstermijn van vijf jaar is verstreken. Wel doet het OM nog onderzoek of het bedrijf strafrechterlijk moet worden aangepakt.