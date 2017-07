Den Breejen in Hardinxveld ontloopt boetes

De Nederlandse scheepswerf Den Breejen uit Hardinxveld-Giessendam hoeft geen 512.000 euro boete te betalen aan het ministerie van Sociale Zaken. Dat heeft de Raad van State besloten.

Ook de boete aan een Roemeens bedrijf is kwijtgescholden. De onderneming had tientallen Roemeense vreemdelingen zonder werkvergunning ingezet bij de bouw van twee schepen op de scheepswerf in Hardinxveld.

Volgens de Raad van State waren voor de klusjes die de Roemenen hebben gedaan geen werkvergunningen nodig.

Dinsdag kwam uitzendbureau Den Breejen Work in het nieuws over de salarissen van Roemeense arbeidskrachten. Na een conflict met de vakbond beloofde het bedrijf buitenlandse werknemers evenveel te gaan betalen als Nederlands personeel.