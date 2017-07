Beoogd wethouder Simons niet langer voorzitter van Leefbaar Rotterdam

Robert Simons stopt als voorzitter van Leefbaar Rotterdam, omdat hij vrijwel zeker wethouder wordt. Donderdag stemt de Rotterdamse gemeenteraad over zijn voordracht.

Simons is de beoogd opvolger van partijgenoot Ronald Schneider. Die gooide vorige week de handdoek in de ring in aanloop naar het debat over de miljoenenfraude bij poppodium Waterfront.

Simons wil zich als wethouder helemaal kunnen inzetten voor de stad en haar inwoners, laat hij weten. Daarom moet Leefbaar Rotterdam nu op zoek naar een andere voorzitter.