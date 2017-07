Nieuwe Botlekbrug: minder storingen, maar nog veel werk te doen

Het werk aan de Nieuwe Botlekbrug is nog niet voorbij. Automobilisten moeten tot en met volgend jaar rekening houden met werkzaamheden en dus vertraging. Dat laat Rijkswaterstaat weten.

Binnenkort wordt in opdracht van ProRail begonnen met het aanleggen van het spoor over de brug. Dat werk brengt ook geplande afsluitingen van de brug met zich mee.

Die vertraging is eveneens te verwachten bij de vervanging van de omloopwielen, die helpen om de brug omhoog te takelen. Dat gebeurt in 2018.

Tunnel



Ook is Rijkswaterstaat bezig met de toegankelijkheid van de Botlektunnel. Er is overleg met de gemeente Nissewaard over het aanzetten van de toeritdosering bij de invoegstrook vanaf de Hartelbrug uit de richting Spijkenisse.

De installatie staat nog niet aan. Automobilisten uit Spijkenisse vrezen dat bij het aanzetten van het verkeerslicht files op de Hartelbrug en dus vertraging ontstaan.

Sinds de opening van de brug hebben chauffeurs uit de richtingen Pernis en Hoogvliet geen oprit naar de Botlektunnel. Die komt er volgens Rijkswaterstaat ook niet meer, omdat de doorstroming op de hoofdrijbaan dan in het geding komt.

Storingen

Sinds de opening, bijna twee jaar geleden, had de brug over de Oude Maas bij Hoogvliet last van 92 storingen. Oorzaken waren vooral problemen met de sensoren en de vergendeling. De laatste tijd valt het aantal mankementen mee.