Verloren schroef veroorzaakt lekke banden op de A16

Pech voor vijf automobilisten op de A16 bij Dordrecht woensdagochtend. Een vrachtwagen verloor op de weg richting Rotterdam een onderdeel, waardoor vijf auto's een lekke band opliepen.

Het losgekomen onderdeel, een metalen schroef, kwam op het wegdek terecht. Vijf automobilisten konden deze schroef niet meer ontwijken en reden eroverheen, met een lekke band tot gevolg.

"Gelukkig is het alleen bij materiële schade gebleven, want het zware voorwerp had voor erger kunnen zorgen", meldt de Politie Dordrecht op Facebook.

Tijdens de afhandeling van de schade hebben meerdere automobilisten het rode kruis boven de snelweg genegeerd. Zij hebben een boete gekregen van de politie.