Vliegende mieren, ze zijn overal !

Reint-Jan Potze, de presentator van het radioprogramma Wakker@rijnmond.nl had goed de pest in. Dacht 'ie even lekker te gaan hardlopen, werd zijn tocht verknald door zwermen vliegende mieren. "Ze zaten overal", jammert hij. "In mijn mond, in mijn haar." En, tot overmaat van ramp: "Toen ik thuiskwam, zat m'n hele terras eronder."

Na het uitspugen van de laatste mier gaat hij in zijn radioprogramma op zoek naar een antwoord op de vraag: wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Stadsecoloog André de Baerdemaeker helpt de getergde hardloper snel uit de brand: "Niks bijzonders."

Het is gewoon de tijd van het jaar waarin zwarte wegmieren onder de stoeptegels vandaan kruipen om nieuwe kolonies te stichten, legt hij uit. Elke mier die vleugels heeft gekregen stijgt op voor de zogeheten bruidsvlucht. De Mile High Club voor insecten dus. In biologisch jargon heet dat: "De mannetjes bevruchten de vrouwtjes."

Niels van Hattem, de side kick van het programma, zit nu ook helemaal in het verhaal. Of er daar in de lucht ook "gelekt" wordt, wil hij weten. Het gezicht van de presentator betrekt. Ook nog smurrie in zijn haar misschien?

De Baerdemaker schudt het hoofd. "Het mannetje steekt zijn geslachtsdeel in dat van het vrouwtje. Waarna het kapot spat. Gelekt wordt er niet. Maar het is dan wel over en uit voor het mannetje. Dat sterft."

In de studio van Radio Rijnmond betrekken acuut de gezichten. Is zo'n bruidsvlucht eenmalig, vraagt de presentator tot slot. Er klinkt hoop door in zijn stem. Maar nee, De Baerdemaeker kan hem niet geruststellen. "De mieren stijgen op als het warm en vochtig weer is. In juli en augustus ga je echt nog wel een paar bruidsvluchten zien."

Of bedoelt hij: proeven....?