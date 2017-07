Nigel Robertha van Feyenoord naar Cambuur

Spits Nigel Robertha verruilt Feyenoord voor SC Cambuur. De spits uit eigen jeugdopleiding tekent in Leeuwarden een contract voor twee seizoen, met een optie op nog een seizoen.

In mei 2016 debuteerde Robertha in het eerste van Feyenoord. In het gewonnen uitduel met Willem II verving de spits Anass Achahbar. Het was zijn enige officiële wedstrijd in het shirt van Feyenoord.

Robertha had bij de landskampioen nog een contract tot de zomer van 2018. Het is de vijfde aanwinst voor de club van oud-Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen.