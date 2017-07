Wilfred van Leeuwen trainer FC Eindhoven

Wilfred van Leeuwen wordt de nieuwe trainer van FC Eindhoven. De oud-trainer van Sparta is de opvolger van Ricardo Moniz.

De Rotterdammer besloot al na een jaar te vertrekken nadat hij met Eindhoven op de elfde plek eindigde en zo de play-offs om promotie naar de Eredivisie misliep.

Van Leeuwen komt over van tweededivisionist VVSB. Hij was daar sinds 2013 trainer en reikte in het seizoen 2015/2016 tot de halve finales van het KNVB-bekertoernooi. Daarin was FC Utrecht met 3-0 te sterk.