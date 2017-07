Patrick V. wordt onderzocht op stoornis

Pieter Baan centrum (foto ANP/Frank van Beek)

Patrick V. uit Rotterdam wordt naar het Pieter Baan Centrum(PBC) in Utrecht gestuurd om te onderzoeken of hij een geestelijke stoornis heeft. De 49-jarige verdachte is meermalen veroordeeld voor geweldsdelicten en zit nu vast voor poging doodslag.

De Rotterdammer zou een vrouw met een stanleymes hebben gestoken. Hij ontkent: het slachtoffer zou zichzelf hebben verwond met een nagelschaartje. Justitie vond dat er alle reden was om V. een keer grondig door te lichten. In 2014 is hij veroordeeld voor mishandeling van zijn vriendin. In 1999 werd hij veroordeeld voor het doden van Viola Schilte en Ronald van Hunnik in Spijkenisse. Patrick V. verzette zich tegen opname in het PBC, maar de rechter in Rotterdam besloot woensdag dat hij wel naar Utrecht moet. Het betekent ook dat de verdachte voorlopig nog niet vrijkomt.