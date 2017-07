Jongeren gooien schepen los in Maashaven

De Maashaven in Rotterdam is woensdagochtend vroeg ontsnapt aan een botsing. Twee jongeren hadden de trossen losgegooid van drie schepen aan de Maashavenkade, waardoor die op drift raakten.

Dankzij snel handelen van omstanders werd voorkomen dat de boten ver afdreven.

Conditie

Een van de schippers werd wakker toen de jongens op het woongedeelte van zijn boot sprongen. "Ik ben er nog achteraan gegaan, maar mijn conditie was niet zo goed als die van hen."

"Het waren jongens van achttien, negentien jaar ongeveer", vervolgt de schipper. "Ik heb het idee dat ze uit de stad kwamen en aardig wat alcohol op hadden. Als je nuchter bent doe je zoiets niet."

Extra werk



Schipper Richard van de boot ernaast: "Het is vrij moeilijk om de touwen los te maken, dus de jongens moeten geweten hebben hoe ze dat moeten doen. Ze hebben er best wat werk in gestoken, maar ik denk niet dat ze doorhadden wat de gevolgen konden zijn.''

''Gelukkig is er geen schade en is het met een sisser afgelopen. We hebben alleen extra werk vandaag om alles op te ruimen."

De Zeehavenpolitie noemt het een 'onverantwoordelijke daad die grote gevolgen had kunnen hebben'.