Groepsapp van personeel doet oplichters de das om

Justitie heeft vier maanden cel geëist tegen een man en een vrouw uit Rotterdam voor oplichting. De twee gebruikten vervalste kassabonnetjes om geld terug te krijgen bij een warenhuisketen.

De streepjescode van het bonnetje was volgens de man en de vrouw niet goed leesbaar omdat de hond erin gebeten zou hebben. Met de smoes haalden ze honderden euro's op.

Waar de twee niet op hadden gerekend, was dat in een groepsapp van personeel van de warenhuisketen een foto van de twee was verspreid. Toen ze het daarna nog een keer probeerden, liepen ze tegen de lamp.

De rechter doet over twee weken uitspraak tegen de 59-jarige Rotterdammer en zijn 54-jarige vriendin.