Man in Rotterdamse cel bezweek door overdosis

Politiebureau aan het Doelwater

De Rotterdammer die vorig jaar november overleed in een cel van van het politiebureau aan het Doelwater in Rotterdam is bezweken als gevolg van een overdosis. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt.

De politie hield de 58-jarige man op 23 november aan in Rotterdam-Noord omdat hij op straat mensen lastigviel. Omdat hij zich verzette, zette de politie een politiehond in, die de man beet. Aangekomen op het politiebureau werd de arrestant direct in de cel onwel. Ondanks reanimatiepogingen van agenten en ambulancemedewerkers overleed de man kort daarna. Uit de sectie van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat dit kwam door een hoge concentratie harddrugs. Als iemand overlijdt in een cel, wordt standaard onder leiding van het OM een onderzoek door de Rijksrecherche gedaan. De officier van justitie heeft op basis van die bevindingen en die van het NFI geconstateerd dat bij de aanhouding gepast geweld is gebruikt en er niemand wordt vervolgd.