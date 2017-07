Verhuisplannen RockArt in Hoek van Holland vorderen

De gemeente Den Haag heeft een mogelijke locatie gevonden voor Museum RockArt uit Hoek van Holland. In maart werd duidelijk dat het museum naar Den Haag gaat verhuizen.

De belangrijkste locatie is het Concordia-gebouw in het centrum van Den haag. Ook wordt er gekeken naar andere locaties in het centrum of Scheveningen.

Volgens de gemeente Den Haag past RockArt prima in de stad, omdat het een grote muziekgeschiedenis heeft.

De gemeenteraad van Den Haag heeft al ingestemd met een verhuizing van het Rockmuseum.