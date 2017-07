Andre van Duin: hier in Delfshaven trad ik voor het eerst op

André van Duin en burgemeester Aboutaleb hebben woensdag het gerenoveerde Hervormd Burgerweeshuis aan de Rotterdamse Voorhaven geopend. Ze gaven tijdens een feestelijke bijeenkomst de sleutel aan de nieuwe gebruikers, een groep van architecten en andere creatievelingen. Voor komiek Van Duin was het Rijksmonument het begin van zijn succesvolle carrière. ''Als kind was hier twee keer in de week van alles te doen voor de jeugd in de buurt'', aldus Van Duin woensdag.

''Je kon dan bijvoorbeeld figuurzagen, drummen en er waren feestavonden. Daar heb ik voor het eerst optreden. Ik was toen Tom Manders aan het playbacken.'' Het oudste deel van het Rijksmonument dateert uit 1762 en diende als woonhuis voor Cornelis de Wit en Helena Westerbeek. Later werd het geschonken aan de stad Rotterdam, die er een weeshuis van maakte. Op 28 januari 1942 leidde een bomaanval tot de evacuatie van de nog aanwezige weeskinderen. Na de oorlog diende het pand als jeugdhuis en buurthuis.