Politie arresteert jarige Rotterdammer voor overval

Een Rotterdammer is op zijn verjaardag opgepakt voor een overval op een woning aan de Espelo in Rotterdam-Zuid. Hij zou zich op 19 januari samen met andere mannen hebben voorgedaan als medewerker van een energiebedrijf. Toen de bewoner opendeed, stormden ze naar binnen.

Een van hen had mogelijk een vuurwapen bij zich. De overvallers werden door de bewoner naar buiten gewerkt.

De 36-jarige Rotterdammer is de eerste verdachte die is aangehouden in dit onderzoek.

De arrestatie vond vorige week plaats, zo liet de politie woensdag weten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.