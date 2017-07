Joss Stone op North Sea Jazz Festival

Joss Stone

Joss Stone vervangt komend weekend Emili Sandé op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Sandé had eerder deze week afgezegd omdat ze oververmoeid is.

Stone was al drie keer eerder op North Sea Jazz. In 2005 was ze voor het eerst in Rotterdam. Ze was toen 18 jaar oud. North Sea Jazz is van vrijdag tot en met zondag. Andere artiesten in Ahoy zijn Grace Jones en Jamiroquai.