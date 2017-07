Duidelijke nederlaag voor Nederlands honkbalteam

Het Nederland honkbalteam heeft op het World Port Tournament in Rotterdam met 7-3 verloren van Japan. Na zeven innings keek Oranje tegen een kansloze 7-0 achterstand aan, maar in de laatste slagbeurt had het team van coach Sidney de Jong zelfs nog kans om gelijk te maken.

Japan nam woensdagavond in de derde inning een 2-0 voorsprong en bouwde die in de zesde inning uit naar 5-0. Nederland kwam toen nog goed weg. Een Japanse slagbeurt later werd de voorsprong alsnog uitgebouwd naar 7-0.

In de gelijkmakende slagbeurt van de negende inning scoorde Oranje uit het niets drie punten. Met alle honken bezet hoopte het Nederlandse publiek op een homerun van Rotterdammer Dwayne Kemp. Even leek dat ook te gaan lukken, maar hij kreeg een foutslag achter zijn naam. Even later ging Kemp als laatste Nederlander uit.

Nederland speelt donderdag in de volgende ronde tegen Chinese Tapei. Als Oranje drie wedstrijden op rij wint kan het alsnog de toernooizege pakken. Zondag is de finale van het World Port Tournament.