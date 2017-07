Geweld tegen lesbisch koppel was willekeurig

De mishandeling van twee vrouwen, eind mei op het Schouwburgplein in Rotterdam, blijkt een andere achtergrond te hebben dan anti-homogeweld. Volgens de politie hadden de vijf jonge verdachten het op willekeurige slachtoffers voorzien. Hun doel was vooral om het geweld te filmen en het op Instagram te publiceren.

Een dag na de mishandeling van de twee vrouwen werd bij metrostation Coolhaven nog een meisje mishandeld door hetzelfde groepje jongeren.

Ook is er aangifte gedaan van een mishandeling op de Mauritsstraat in het centrum. Op filmpjes op Instagram is te zien dat het inderdaad om dezelfde daders gaat.

De mishandeling van de vrouwen, die hand in hand op het Schouwburgplein liepen, was aanleiding voor een actie tegen homogeweld op hetzelfde plein.