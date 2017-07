Flatbewoners Ommoord zijn liftstoringen spuugzat

Arrheniustoren in Rotterdam-Ommoord Lift buiten dienst

Het is weer raak in de Arrheniustoren in Rotterdam-Ommoord. Voor de zoveelste keer is de lift stuk. De twee liften zorgen al jaren voor problemen. De bewoners van de flat zijn het beu.

Er wonen veel ouderen en mensen met een scootmobiel. Zij worden door de storingen het ergst getroffen. De lift voor de oneven huisnummers is al bijna een week buiten gebruik. Voor de lift van de even nummers moeten twee trappen beklommen worden. ​Volgens de bewoners zijn de liften oud en gedateerd. Kapotte onderdelen zijn hierdoor niet op voorraad en moeten steeds besteld worden, wat dan weer dagen duurt. Marcel heeft een dwarslaesie en zit in een rolstoel. Zonder lift kan hij de deur niet uit. “En dan hebben ze bij woningcorporatie Havensteder wel een tilservice, maar die laat je niet vijf keer op een dag komen. Ze hadden me dit appartement niet moeten verhuren met de wetenschap dat de liften regelmatig stuk gaan.”