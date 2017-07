Een spectaculaire politieactie op de Adriaan Volkerlaan in Rotterdam-Zuid. Agenten hielden daar rond middernacht een groepje mannen aan volgens de 'benaderingstechniek gevaarlijke verdachten.' Agenten stonden op straat met getrokken pistolen, een hond en een megafoon. "Door blijven lopen en je muil dichthouden!"

Aanleiding voor de actie was een ruzie tussen twee groepen mannen in de Jacob Catsstraat in het Oude Noorden. Een van de rivaliserende groepen sprong in een auto en reed weg.

De achterblijvers belden de politie met de mededeling dat de gevluchte groep een vuurwapen bij zich had. Op de Van Brienenoordbrug zag de politie de auto rijden.

De wagen werd op de Adriaan Volkerlaan tot stoppen gedwongen. Vier politiewagens blokkeerden daarbij de rijbaan. De mannen werden daarna uit hun auto gedirigeerd. "Hee, handen omhoog!"

Twee personen mochten uiteindelijk weer gaan. De derde amokmaker zit in de cel, omdat hij nog een straf had uitstaan.