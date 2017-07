Iván Calero Ruiz weg bij Sparta

Het logo van Sparta

Sparta gaat niet verder met Iván Calero Ruiz. Het contract van de 22-jarige spits is ontbonden. De Spanjaard had in Rotterdam nog een contract tot de zomer van 2018.

De spits speelde maar één seizoen voor de Spartanen. Vorige zomer werd hij overgenomen van het Engelse Derby County. Iván Calero Ruiz speelde in de jeugd van Atletico en Real Madrid. In het afgelopen seizoen kwam Calero Ruiz tot twaalf officiële optredens in het shirt van Sparta. Daarin scoorde hij twee keer. Bij Jong Sparta deed hij het beter. In tien wedstrijden scoorde hij vier keer.