Gervane Kastaneer tekent bij Kaiserslautern

Gervane Kastaneer vervolgt zijn carrière in Duitsland. De 21-jarige aanvaller uit Rotterdam tekent donderdag een driejarig contract bij 1. FC Kaiserslautern dat uitkomt in de Tweede Bundesliga.

De aanvaller komt daardoor alsnog terecht in Duitsland. In januari leek Kastaneer nog te vertrekken naar Bundesligaclub FSV Mainz 05. Zowel ADO Den Haag als Kastaneer had overeenstemming, maar een oogblessure zorgde ervoor dat Kastaneer niet door de medische keuring kwam.

Kastaneer komt transfervrij over van ADO Den Haag, dat geen sportieve toekomst meer zag voor hem in Den Haag. Eerder in zijn loopbaan werd hij ook op huurbasis gestald bij FC Dordrecht.