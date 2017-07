Elvis Manu: 'Zet hoger in dan degradatievoetbal'

Elvis Manu is op zoek naar een nieuwe club. Waar veel teams al de voorbereiding van het nieuwe seizoen zijn begonnen, zit de oud-Feyenoord nog werkeloos thuis. Ook omdat hij een stap omhoog wil maken.

"Zeker mijn tijd in Engeland was niet wat ik er van had gehoopt," vertelt Manu over zijn huidige situatie. "Ik wil weer laten zien wat ik kan, het niveau wat ik bij Feyenoord haalde. Ik kon goed mee op dat niveau, heb twaalf doelpunten gemaakt als buitenspeler. Dat zijn geen slechte statistieken. Daarom zet ik iets hoger in dan degradatievoetbal. Ik wil mij wekelijks bewijzen, of dat de eredivisie is of het buitenland, dat maakt mij niet uit."

Het feit dat Manu zonder club zit, wil niet zeggen dat hij momenteel niets doet. Hij traint voor zichzelf bij personal trainer Iwan Redan. "Het is pittig, je moet elke dag tot het gaatje gaan. Maar dit hoort bij de voorbereiding, als je klaar wilt zijn voor het nieuwe seizoen. Ik ben op zoek naar een nieuwe club, Brighton laat mij transfervrij vertrekken. Ik wil weer het plezier terugvinden in het voetbal."

Het laatste halfjaar speelde Manu bij Go Ahead Eagles, dat degradeerde uit de eredivisie. In de slotfase van de titelrace van Feyenoord postte Manu vlak voor de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Ajax iets op Instagram waarin hij zijn liefde voor Feyenoord naar buiten bracht. De club uit Deventer nam direct afscheid van de aanvaller.

Nu wil Manu vooral een frisse start maken en zo snel mogelijk aanhaken bij een nieuwe club. "Natuurlijk wil ik gelijk beginnen aan de voorbereiding bij mijn nieuwe club. Maar ik zit in de situatie dat het niet anders is. Ik moet afwachten, maar wil zo snel mogelijk beginnen aan een nieuw avontuur."