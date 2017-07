Simons aan de slag als wethouder in Rotterdam

Robert Simons

In de Rotterdamse gemeenteraad is Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) donderdagmorgen beëdigd als wethouder. Hij volgt Ronald Schneider op, die de handdoek in de ring gooide in aanloop naar het debat over de miljoenenfraude rond het pand van voormalig poppodium Waterfront.

Over de voordracht van Simons werd in de raad gestemd. Hij kreeg geen unanieme steun: 26 van de 43 stemmen. Simons was eerder raadslid en voorzitter van zijn partij. Het voorzitterschap legde hij woensdag neer om zich helemaal op zijn werk als wethouder te kunnen richten.