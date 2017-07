'Mokotjo op weg naar Brentford'

Kamohelo Mokotjo verruilt FC Twente voor het Engelse Brentford. Dat meldt Tubantia. De oud-middenvelder van Feyenoord en Excelsior zou al in Londen zijn voor een medische keuring.

De Zuid-Afrikaanse middenvelder heeft in Enschede nog een contract tot medio 2018. Vorig seizoen miste Mokotjo maar één wedstrijd in de Eredivisie voor FC Twente. In totaal speelde hij 2831 minuten, waarin hij één keer trefzeker was.

Mokotjo kwam in 2009 naar Feyenoord toe. De regerend landskampioen verhuurde hem meteen aan stadsgenoot Excelsior. Vervolgens speelde Mokotjo drie seizoen in het eerste van Feyenoord. In 2013 verruilde hij Rotterdam voor PEC Zwolle. Na een jaar verkaste hij naar Enschede.