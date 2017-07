Justitie: moord Pameijer was gepland

De man die in april een medewerkster van GGZ-instelling Pameijer doodstak in Hellevoetsluis, had haar bewust naar een afgelegen plek gelokt. Justitie gaat daarom ook uit van een geplande moord. Dat bleek donderdag tijdens een zitting van de rechtbank.

De steekpartij was zondagavond 9 april op de Fazantenlaan in Hellevoetsluis. De verdachte bracht het 27-jarige slachtoffer uit Middelharnis met een aantal steken om het leven.



De man was paranoïde en had last van waandenkbeelden. Volgens zijn advocaat kan dat het gevolg zijn van langdurig medicijngebruik.

De moeder van de 28-jarige verdachte is boos op Pameijer. Zij zegt de instelling meermalen te hebben gewaarschuwd dat het slecht ging met haar zoon.

Volgens haar was de moord voorkomen als de man beter in de gaten was gehouden.

Pameijer zegt in een reactie dat uit de interne verslagen niet blijkt dat de moeder heeft gewaarschuwd voor haar zoon. Verder zegt de GGZ-instelling het strafrechtelijk onderzoek te willen afwachten.